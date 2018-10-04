Первые выходные октября в Самаре начнутся с похолодания

4 Окт. 15:13 2018-10-04T15:18:32+03:00

Какой же будет осень? Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Температура опустится в пятницу, а в воскресенье снова потеплеет

Изменить размер текста: A A

В Самарской области осень все еще никак не вступит в свои права. Синоптики Приволжского УГМС говорят, что уже в пятницу к нам подтянется холодный фронт, похолодает до 9-14 градусов, а ветер сменится на северо-западный.

- В субботу также будет холоднее, 7-12 градусов, а уже в воскресенье снова распогодится, и потеплеет до 13-18 градусов, - сообщают синоптики.

Уже в пятницу в большинстве районов Самарской области может пройти небольшой умеренный дождь, дождливо будет и в воскресенье.

А вот в ночь с субботы на воскресенье столбики термометров могут опуститься уже и до -1 градуса.

Кстати, по данным Гидрометцентра России температура в первые 10 дней октября средняя температура воздуха будет выше на 3 градуса, чем средние многолетние значения.