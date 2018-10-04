Бизнесмен Шатило и экс-заместитель главы регионального минздрава Навасардян не признают свое участие в картельном сговоре

4 Окт. 18:11 2018-10-04T18:11:17+03:00

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В Самарском районном суде рассматривают уголовное дело о картельном сговоре, в котором замешан известный предприниматель, директор ООО "СМТ" Сергей Шатило. Вместе с ним среди обвиняемых еще шестеро - коллеги, представители других компаний и минздрава региона, в частности экс-заместитель его руководителя Альберт Навасардян.

- По версии следствия, предприниматели и чиновники минздрава договорились, чтобы контракт на техобслуживание медицинского оборудования в 23 медучреждениях региона выиграло ООО "Современные медицинские технологии". В связи с рядом махинаций, конкурентная борьба между фирмами на аукционе была ненастоящей, - рассказали "КП-Самара" в суде.

Стоимость договора на 1 декабря 2015 года была 772 миллиона рублей, на аукционе она упала до 768 миллионов. От имени "конкурентов" компании Шатило в торгах участвовали представители совсем других фирм. Они делали все, чтобы победа досталась "СМТ".

С победителем аукциона заключили госконтракты на техобслуживание медицинской аппаратуры в 23 лечебных учреждениях региона. Он действует до 31 декабря текущего года. После подписания документов в ФАС поступила жалоба на наличие преступного сговора, из-за которого не все организации смогли участвовать в торгах.

В 2017 году УФАС признало министерство здравоохранения Самарской области, "СМТ", "Центр эффективной хирургии", "Медсимвол", "ДжиИ Хэлскеа" и областную клиническую больницу им. Середавина виновными в нарушении закона о защите конкуренции и назначило им штраф. Позже к делу подключились ФСБ и СК. Следователи возбудили уголовное дело.

Подсудимые отрицают свою вину, утверждая, что никто не понес ущерб, в том числе и областной бюджет.

Сейчас процесс по делу продолжаются. Опрашивают свидетелей, которых 86 человек. После будут исследованы материалы уголовного дела и допрошены обвиняемые.