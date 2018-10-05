В Чапаевске карманница пыталась подкупить полицейского 13 тысячами рублей
В ближайшее время в Чапаевске предстанет перед судом 42-летняя местная жительница, которую обвиняют в попытке дать взятку полицейскому.
По версии следствия, в августе этого года в полиции проводилась проверка по факту серии краж кошельков посетителей одного из торговых центров города. В совершении этих преступлений заподозрили 42-летнюю женщину. Она решила избежать привлечения к уголовной ответственности и попыталась подкупить оперуполномоченного ОУР. Подозреваемая передала полицейскому 13 тысяч рублей, однако он не принял деньги. Сразу после этого женщину задержали.
В настоящее время расследование уголовного дела в отношении жительницы Чапаевска завершено. Правоохранители передали его на рассмотрение в городской суд.