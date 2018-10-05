В Чапаевске карманница пыталась подкупить полицейского 13 тысячами рублей

5 Окт. 08:27 2018-10-05T08:27:48+03:00

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В ближайшее время в Чапаевске предстанет перед судом 42-летняя местная жительница, которую обвиняют в попытке дать взятку полицейскому.

По версии следствия, в августе этого года в полиции проводилась проверка по факту серии краж кошельков посетителей одного из торговых центров города. В совершении этих преступлений заподозрили 42-летнюю женщину. Она решила избежать привлечения к уголовной ответственности и попыталась подкупить оперуполномоченного ОУР. Подозреваемая передала полицейскому 13 тысяч рублей, однако он не принял деньги. Сразу после этого женщину задержали.

В настоящее время расследование уголовного дела в отношении жительницы Чапаевска завершено. Правоохранители передали его на рассмотрение в городской суд.