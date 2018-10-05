Возле «Самара Арены» построят новую дорогу

5 Окт. 09:19 2018-10-05T09:19:41+03:00

На эти цели планируется потратить почти 7 млн рублей

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В Самаре до 31 октября этого года построят новую дорогу – Проезд № 12. Она расположится в районе стадиона «Самара Арена». Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Контракт на выполнение работ министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области заключило с ООО «Научно-производственная фирма «XXI век». Подрядчику предстоит провести рубку деревьев, рекультивацию территории, а также обустроить дорожное полотно, ливневую канализацию и освещение. У дороги будет два примыкания: одно к улице 1-й Стадионной, а второе к Московскому шоссе.

Общая протяженность Проезда № 12 составит около 148 метров, а ширина – 10 метров. Дорога будет двухполосная. Также там сделают тротуары. За выполнение работ подрядчику обещают заплатить 6,92 млн рублей.