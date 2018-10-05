Возле стадиона «Самара Арена» 6 октября перекроют дороги

5 Окт. 15:53 2018-10-05T15:54:16+03:00

На прилегающих к стадиону дорогах также запретят остановку транспорта Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ограничения связаны с проведением в этот день матча «Крылья Советов» - «Динамо»

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В субботу, 6 октября, в 15:00 на стадионе «Самара Арена» состоится матч 10 тура РПЛ между местными «Крыльями Советов» и московским «Динамо». Поэтому в этот день несколько дорог возле спортобъекта перекроют для движения транспорта.Об этом сообщает пресс-служба областного правительства

Так, с 15:00 до 23:00 закроют движение по улицам Дальняя, Арена 2018, 1-я стадионная, Проезду № 6, Проезду № 7, Проезду № 8, Проезду № 9, Проезду № 10, Проезду № 11, дублеру Московского шоссе на участке от Волжского шоссе до улицы Дальняя.

Кроме того, с 8:00 до 23:00 будет запрещена остановка транспорта на Волжском шоссе, а также на улицах Арена 2018, Дальняя, Демократическая, Ташкентская, 2-я стадионная, Проезде № 2, Проезде № 6, Проезде № 7, Проезде № 8, Проезде № 9, Проезде № 10, Проезде № 11 и на дублере Московского шоссе на участке от Волжского шоссе до улицы Дальней.

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