В Самару на неделю придет тепло из Атлантики

7 Окт. 20:31 2018-10-08T13:11:20+03:00

Изменить размер текста: A A

В Самарской области в ближайшие несколько дней ожидается небольшое улучшение погодных условий. Сухо и солнечно должно быть чуть больше недели. Уже с воскресенья, 7 октября, в городе начал прогреваться воздух. Связано это с тем, что в регион придет теплый атлантический циклон.

- Завтра, в понедельник 8 октября, ожидается повышение температуры до 19 градусов тепла. В следующие дни синоптики обещают от 10 до 16 градусов тепла. В ночное время столбики термометров будут показывать от 3 до 8 градусов. Скорость ветра – от 7 до 13 метров в секунду, - сообщают эксперты.

Предварительные подсчеты специалистов показывают, что похолодание начнется где-то с 18 октября. А же с 19 числа погода станет существенно портиться. Предварительные прогнозы печальные — пасмурно и зябко, днем столбик термометра будет на уровне всего до 4 градусов выше нуля. Впрочем, сейчас на 19 число и дальше давать прогнозы тяжело.