2018-10-07T22:41:58+03:00
Общество

Лицо Конора после боя с Хабибом или Робин Бобин? Жители Самары гадают, что означает новый арт-объект с ногой во рту

Необычное лицо в шляпе появилось на доме на пересечении Мичурина и Полевой
Михаил ГОРЮНОВ
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Горожане гадают, что значит новый арт-объектГорожане гадают, что значит новый арт-объектФото: соцсети
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На днях необычный арт-объект появился на доме, расположенном на пересечении улиц Мичурина и Полевой. Там на стене появилось что-то напоминающее лицо человека в черном цилиндре, у которого то ли из носа, то ли изо рта торчит предмет, похожий на ногу. Люди гадают, что же это такое?

- В рот мне ноги; Робин Бобин Барабек, скушал сорок человек; СКС Вас съест, если долг не вернёте; это лицо Конора после боя с Хабибом; ест русского младенца, - делятся вариантами в социальных сетях местные жители.

Отметим, что в восторге не все жители областной столицы. Кому-то новинка нравится — большая, необычная, непохожая на другие. Некоторые, наоборот, считают, что это физиономия тот самый пример современного искусства, который и выглядит страшно, и никакой смысловой нагрузки это произведение неизвестного автора, кажется, не несет.

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