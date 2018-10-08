В Самаре отправили под суд мужчину, который оставил свою невесту без 4 млн рублей

8 Окт. 16:17 2018-10-08T16:17:01+03:00

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В Самаре правоохранители завершили расследование уголовного дела в отношении Вадима Шахбазова, который оставил свою невесту без 4 млн рублей. В ближайшее время брачный аферист предстанет перед судом.

Напомним, самарчанка познакомилась с Вадимом Шахбазовым в интернете. Девушке он представился тайным агентом ФСБ и рассказал печальную историю о гибели первой жены в ДТП. Дело уже шло к свадьбе, но тут мужчина признался, что ему нужны несколько миллионов рублей. Девушка не могла оставить возлюбленного в беде: продала квартиру, машину, взяла в долг у друзей и два кредита, и в итоге собрала около 4,3 миллионов рублей. Она передала деньги, но за неделю до свадьбы жених пропал. Было это в конце 2017 года.

Девушка и ее отец обратились в полицию. Исчезнувшего мужчину объявили в розыск. Как выяснилось, он не работает в ФСБ, да и вообще имеет судимости.«Жениха» нашли в конце июня в Санкт-Петербурге. Мужчину доставили в Самару и отправили под арест на 2 месяца. Защита Шахбазова попыталась оспорить это решение, но суд остался непреклонен.

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