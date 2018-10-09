2018-10-09T10:50:49+03:00
Общество

Дмитрий Азаров предложил заменить выпадающие доходы бюджета налогами от акциз на табак

Также самарский губернатор на обсуждении бюджета РФ попросил раньше распределять субсидии в рамках нацпроектов между субъектами федерации
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Дмитрий Азаров внес предложения по бюджету с учетом интересов регионаДмитрий Азаров внес предложения по бюджету с учетом интересов региона
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Дмитрий Азаров принял участие в парламентских слушаниях по проекту бюджета страны и внес ряд предложений. В частнотри, он предложил несколько вариантов компенсации выпадающих доходов бюджета: это связано с отменой налога на движимое имущество юрлиц со следующего года.Компенсировать это предложили повысив норматив отчисления доходов с акцизов за крепкий алкоголь с 50% до 80%.

-Для регионов с высокой инвестиционной активностью, таких, как Самарская область, потеря будет значительной. И алкогольные акцизы позволят компенсировать только 20% выпадающих доходов. По нашей оценке, бюджет региона не досчитается 6,5 млрд рублей. Нужны устойчивые источники дохода, например, акцизы на табачные изделия, - отметил Дмитрий Азаров.

Также губернатор Самарской области предложил участникам обсудить вопрос о централизации налога на прибыль. Сейчас при распределении дотаций не учитываются поступления от организаций, имеющих головные офисы в других регионах. По мнению Азарова, должно учитываться реальное поступление налогов с территории региона.

Кроме того, самарский губернатор попросил раньше распределять субсидии в рамках нацпроектов, так как уже до 1 ноября регионы должны внести проект бюджета на рассмотрение депутатам. И добавление доходов с условием софинансирования после этого требует дополнительного перекраивания бюджета.

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