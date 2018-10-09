Работу фотографа «КП-Самара» Светланы Маковеевой покажут на международной выставке

9 Окт. 13:19 2018-10-09T13:19:56+03:00

Самарскую фотографию отобрали по итогам конкурса, который проходил в Париже

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Работу фотографа «Комсомольской правды – Самара» Светланы Маковеевой, которая называется «История и Современность» покажут на фотовыставке «Мода и дресс-коды». Эта выставка организована по результатам международного конкурса и по предложению фонда Альянс Франсез (Париж). Отметим, что самарскую фотографию отобрали впервые за 7 лет проведения конкурса.

Фотовыставка пройдет в рамках фестиваля «Французская осень» и в преддверии фестиваля моды «Поволжские сезоны Александра Васильева». Ее цель – представить через одежду всю широту и богатство наследия, творчества в области моды. Открытие выставки состоится уже сегодня, 9 октября, в 17:00 во французском культурно-лингвистическом центре Альянс Франсез Самара, который работает при поддержке посольства Франции в России (улица Высоцкого, 10).

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