В Курумоче не против: администрация аэропорта советует горожанам выйти с инициативой переименования воздушной гавани

9 Окт. 13:31 2018-10-09T15:09:21+03:00

В соцсетях тем временем спорят, именем какого великого человека можно назвать аэропорт

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Сотрудники аэропорта Курумоч не против того,чтобы воздушной гавани присвоили имя какого-нибудь великого человека. С такой инициативой, напомним, накануне выступили члены Общественной палаты.

- Мы положительно относимся к общественной инициативе называть аэропорты именами великих людей и считаем, что в целом распространение подобного подхода очень позитивно. Но важно, чтобы выбор имени делали жители региона и инициатива исходила от общества. У холдинга "Аэропорты Регионов" есть уникальный опыт названия аэропортов именами великих людей. Это международный аэропорт Платов в Ростове-на-Дону, названный в честь героя Отечественной войны 1812 года, атамана Матвея Ивановича Платова, и строящийся аэропорт Гагарин в Саратове, в честь первого космонавта. В обоих случая названия были выбраны населением через интернет-голосование, которое организовали региональные власти. Затем оба объекта полностью прошли официальную процедуру присвоения названия в соответствии с Федеральным законом "О наименованиях географических объектов", - отметили в пресс-службе холдинга "Аэропорты регионов".

Также инициативу жителей должны поддержать региональные власти. Напомним, что речь не идет о переименовании аэропорта. а только о присвоении ему дополнительного имени известной личности. Пока же горожане в соцсетях спорят, кто это будет: склоняются к писателям, поэтам и музыкантам.

А в это время в Самаре обсуждают возможное переименование Фрунзенского моста. Горожане и краеведы предлагают свои варианты:

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