2018-10-10T15:48:07+03:00
Общество

Пушкинский или Меркушкинский? Краеведы считают, что Фрунзенский мост имеет право на более значащее название

Придумать новое имя долгожданному мосту предложили горожанам, а они и рады стараться
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Фрунзенский мост - очень долгожданный объектФрунзенский мост - очень долгожданный объектФото: Ольга АФАНАСЬЕВА
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Фрунзенскому мосту хотят дать другое имя. Мнения горожан по поводу этой инициативы разделились, однако краеведы считают, что в ней есть зерно истины. Профессор Самарского университета Михаил Перепелкин в беседе с журналистом "КП-Самара" высказал мнение, что название влияет не только на восприятие горожанами каких-то реалий, но и на восприятие города и тех, кто в нем живет, туристами и гостями.

- Наверное имеет смысл действительно подумать о собственном имени для этого моста. Потому что имя Фрунзе на карте Самары отмечено, может быть, больше, чем значил этот исторический деятель для истории города. Есть улица, которую совершенно никто не собирается переименовывать. Есть завод, музей Михаила Васильевича Фрунзе. Вот этот вот мост Фрунзенский будет связан с историей так называемой засамарской слободы. Нигде и никак история этой части купеческой Самары с хлебными амбарами хлебные амбары не отмечена. Наверное, тут есть над чем подумать, - отметил Михаил Перепелкин.

Пока же жители города в комментариях к посту Дмитрия Азарова в твиттере предлагают очень разные варианты: от простейших, вроде Самарский, до саркастических - Меркушкинский, Pivkin bridge, и исторических - Крепостной. Многие же просто вздыхают: мол, пустое это, лучше бы достроили.

Самарские краеведы и слушатели радио "КП-Самара" о Фрунзенском мосте и новых именах:

Самарские краеведы: Фрунзенский мост может быть хлебным или Саратовским

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Что думают о переименовании моста люди, которых мы спросили на улице, слушайте далее:

Пушкинский или Хлебный? Краеведы считают, что Фрунзенскому мосту точно нужно другое имя

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