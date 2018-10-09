2018-10-09T18:01:26+03:00
Общество

Заботливая мать-кошка спасла 7-х детенышей: мяуканьем она упросила самарчанку помочь семейству

Счастливо спасенные четвероногие здоровы и быстро приучились к лотку
Майя БРОД
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Спасенная малышня ищет домСпасенная малышня ищет дом
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Худая и голодная мама-кошка была на все готова, чтобы спасти своих пушистых детенышей. Самарчанка Ирина Щербич на днях гуляла по осеннему лесу, искала грибы, когда к ней бросилось это несчастное рыжее существо.

- Хвост трубой, значит, довериться было не легко, - рассказывает Ирина на своей странице в Фейсбуке. - Но, вариантов у кошки не осталось. Поэтому она терпеливо ждала, пока я закончу с грибами. А потом более километра шла за мной до машины. Уехать не позволила.

Когда четвероногая мамаша поняла, что ее надежда сейчас уедет, вставала на задние лапы и преданно заглянула в глаза. Убедившись, что на нее смотрят, умная самка стала отбегать в сторону леса и снова возвращалась, требовательно мяукая, словно приглашая. Отзывчивая незнакомка поняла кошачий язык и последовала за мяукающей просительницей.

- Идти было достаточно далеко, - продолжает Ирина. - В зарослях, около поваленных деревьев раздалось призывное: «Мррр» и в ответ покатились разноцветные пушистые клубочки.

Это мать-героиня! У нее семеро котят. Пока незнакомка пересчитывала пушистиков, заботливая мамаша разыграла настоящую драму, прыгая к сердобольной женщине на колени, умоляюще лизала руки. Во всем этом прозрачно читалось: «Не оставляй тут моих детей, иначе в холода они погибнут!» Умное и преданное животное почувствовало: Ирина точно поможет. Поэтому безропотно вернулась к автомобилю за корзинкой для котят.

Всю дорогу до Самары мать-героиня обнимала новую обитель детенышей – ту самую корзинку.

Котят с необычной судьбой стали разбирать, как горячие пирожки. Рыжик переехал в Тольятти, Черныщ – в Южный город – его теперь зовут Майклом. Новую хозяйку девочек-неразлучниц Ольга уже купила им игрушки. Только Кибальчишу не сильно повезло, его пыталась удочерить девочка, но родители ей запретили держать дома животное - вернули назад. Так что, поиск добрых рук продолжается.

Забрать котенка можно здесь

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