В Самаре на проспект Карла Маркса могут вернуть двустороннее движение

10 Окт. 09:31 2018-10-10T09:32:04+03:00

Речь идет об участке от улицы Гагарина до проезда Георгия Митирева

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В начале августа этого года жители Самары через Твиттер обратились в департамент транспорта с просьбой скорректировать схему движения на проспекте Карла Маркса на участке от улицы Гагарина до проезда Георгия Митирева. Сейчас там действует одностороннее движение. Чиновники ответили, что уже занимаются рассмотрением данного вопроса. Однако этот процесс затянулся почти на 2,5 месяца.

Во вторник, 9 октября, представители департамента транспорта сообщили, что по многочисленным просьбам жителей приступили к разработке соответствующей схемы организации дорожного движения.

- Эта схема предполагает возвращение двустороннего движения. В случае положительного согласования ГИБДД данного документа, соответствующее решение будет принято, - отметили в ведомстве.