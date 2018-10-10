Ремонт детских поликлиник и новое оборудование для скорой: Самарской области поможет нацпроект «Здравоохранение»

10 Окт. 10:01 2018-10-10T10:01:58+03:00

Федеральные средства очень пригодятся для того, чтобы решить самые важные задачи медицины в регионе

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Дмитрий Азаров в Москве встретился с и.о. министра здравоохранения РФ Татьяной Яковлевой. Самарская область намерена участвовать в нацпроекте «Здравоохранение»и получить федеральные средства на решение локальных задач. В рамках этого проекта в России собираются создавать центры амбулаторной онкопомощи, планируют обновить оборудование в региональных сосудистых центрах. А особенное внимание уделят детским больницам и поликлиникам: их будут строить и ремонтировать.

- Мы договорились практически по всем направлениям, заявленным регионом, — поделился итогами обсуждения Дмитрий Азаров. — Есть необходимость доработать ряд проектов для того, чтобы получить подтверждение финансирования.

Также Самарская область подавали заявку по технической модернизации лечебных учреждений: Дмитрий Азаров отметил, что ее подтвердили, в регионе будет проходить обновление оборудования, скорой помощи и цифровизация системы здравоохранения.

Встречался губернатор и с министром просвещения РФ Ольгой Васильевой: регион будет готовить заявку в самые короткие сроки на участие в тематическом нацпроекте, в рамках которого запланировано строительство школ и детсадов, а также обновление оборудования этих учреждений.