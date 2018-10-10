Ремонт детских поликлиник и новое оборудование для скорой: Самарской области поможет нацпроект «Здравоохранение»
Дмитрий Азаров в Москве встретился с и.о. министра здравоохранения РФ Татьяной Яковлевой. Самарская область намерена участвовать в нацпроекте «Здравоохранение»и получить федеральные средства на решение локальных задач. В рамках этого проекта в России собираются создавать центры амбулаторной онкопомощи, планируют обновить оборудование в региональных сосудистых центрах. А особенное внимание уделят детским больницам и поликлиникам: их будут строить и ремонтировать.
- Мы договорились практически по всем направлениям, заявленным регионом, — поделился итогами обсуждения Дмитрий Азаров. — Есть необходимость доработать ряд проектов для того, чтобы получить подтверждение финансирования.
Также Самарская область подавали заявку по технической модернизации лечебных учреждений: Дмитрий Азаров отметил, что ее подтвердили, в регионе будет проходить обновление оборудования, скорой помощи и цифровизация системы здравоохранения.
Встречался губернатор и с министром просвещения РФ Ольгой Васильевой: регион будет готовить заявку в самые короткие сроки на участие в тематическом нацпроекте, в рамках которого запланировано строительство школ и детсадов, а также обновление оборудования этих учреждений.