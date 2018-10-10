2018-10-10T11:43:11+03:00
Происшествия

Полицейские из Чапаевска продавали директору ритуального агентства информацию о мертвых людях

Каждый покойник оценивался в 3 тысячи рублей
Михаил ГОРЮНОВ
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По факту преступления возбуждено уголовное делоПо факту преступления возбуждено уголовное делоФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Сотрудники УФСБ региона на днях в городе Чапаевск выявили группу из нескольких человек, которые могут причастны к коррупционным деяниям. Все подозреваемые - сотрудники местного отдела полиции. По версии правоохранителей, они продавали информацию о мертвых людях.

- Согласно материалам дела, сотрудники дежурной части отдела МВД России по Чапаевску Фураев, Зеньков и Гришин неоднократно получали от директора ритуального агентства ООО «Пирамида» Ерцкина деньги за то, что предоставляли ему информацию о ставших им известными фактах смерти жителей города. По имеющейся информации – 3 тысячи за каждый такой факт, - рассказал корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" собственный источник.

Начальник недобросовестных стражей порядка - Давидян - о незаконных действиях подчиненных знал, но ничего не предпринимал. в ФСБ считают, что в июне 2018 года за попустительство он получил от главы "Пирамиды" 10 тысяч рублей.

17 августа следственным отделом по Чапаевску СУ СК Самарской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ - злоупотребление должностными полномочиями.

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