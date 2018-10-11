В Самаре из-за перекрытия Ново-Садовой несколько автобусов поедут в объезд

11 Окт. 11:27 2018-10-11T11:28:22+03:00

Изменить размер текста: A A

В четверг, 11 октября, в Самаре перекрыли движение транспорта по улице Ново-Садовой на участке от улицы Полевой до улицы Первомайской. Проезд ограничили по направлению из города. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Напомним, ранее этот участок дороги, где раньше был разрыт котлован метрополитена, начал проседать. Поэтому специалисты выехали на место и взяли пробы грунта. Во время этих работ они обнаружили утечку воды на глубине 1,1 м. На время устранения коммунальной аварии движение там будет перекрыто как для личного, так и для общественного транспорта.

Так, автобусы №№ 23, 47, 50, 206, 297 в направлении из города пока будут ездить по улицам Самарской, Полевой, проспекту Ленина, Осипенко, Ново-Садовой и далее по своим маршрутам. По направлению в город автобусы будут курсировать без изменений.