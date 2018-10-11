На следующей неделе начнется рассмотрение дела о махинациях с закупками на РКЦ «Прогресс»

11 Окт. 15:06 2018-10-11T15:06:33+03:00

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В Кировский районный суд Самары поступило на рассмотрение уголовное дело в отношении двух высокопоставленных сотрудников РКЦ «Прогресс»: начальницы управления финансов Светланы Кирилиной (дочери гендиректора предприятия Александра Кирилина) и главного инженера Сергея Тюлевина. Напомним, обоих обвиняют в нецелевом расходовании бюджетных средств и злоупотреблении должностными полномочиями.

По версии следствия, Сергей Тюлевин и Светлана Кирилина, используя служебное положение, включили в список закупаемого для предприятия оборудования непредусмотренную технику по завышенной стоимости. Сумма ущерба, причиненного госкорпорации Роскосмос, от этих действий составила более полумиллиарда рублей.

Кроме того, Кирилину и Тюлевина подозревают в выводе средств при закупке станочных центров иностранного производства. Для этого они использовали подконтрольные коммерческие организации. На время следствия обоих отстранили от занимаемых должностей.

Суд назначил предварительное слушание по этому уголовному делу на следующую пятницу, 19 октября.

Напомним, что под пристальное внимание правоохранителей в начале этого года попал и отец Светланы Кирилиной – Александр Кирилин. Его также заподозрили в злоупотреблении полномочиями и в покупке гидравлического пресса по завышенной цене.