2018-10-11T16:53:10+03:00
Происшествия

17-летнего парня на Ново-Садовой сбил его ровесник на иномарке

Полицейские отыскали водителя, который сбил человека и скрылся с места ДТП
Михаил ГОРЮНОВ
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Сейчас стражи порядка продолжают разбираться во всех обстоятельствах случившегосяСейчас стражи порядка продолжают разбираться во всех обстоятельствах случившегосяФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В минувшую пятницу, 5 октября, на дублере улицы Ново-Садовой в областной столице произошло ДТП. Примерно в 9 часов вечера там возле дома № 246 сбили 17-летнего подростка. Парень попал в больницу, а водитель скрылся. На днях полицейские его отыскали.

- В ходе оперативных-разыскных мероприятий водитель был установлен. Им оказался 17-летний молодой человек, который управлял автомобилем "ДЭУ Нексия" и после ДТП скрылся с места происшествия. За оставление места ДТП нарушителю грозит административное наказание вплоть до ареста до 15 суток, - рассказали корреспонденту "КП-Самара" в ГУ МВД России по Самарской области.

Сейчас стражи порядка продолжают выяснять все обстоятельства случившегося. Родственники пострадавшего отмечают, что парень до сих пор в коме. По их мнению, движению дела хотья помешать, вплоть до того, что машину уже пытались уничтожить. Силовики эти сведения не подтверждают.

В то же время в ситуацию уже вмешался депутат государственной думы Александр Хинштейн.

- Дело не замнут. При необходимости - вмешаюсь, - заявил политик в своем твиттере в ответ на имеющиеся обвинения .

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