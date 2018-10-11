Назови Курумоч сам: жителей Самары просят предлагать варианты второго имени для аэропорта
Жители Самарской области уже могут предлагать названия для аэропорта Курумоч. Вернее, выбирать, имя какого человека стоит увековечить. Наш аэропорт участвует в проекте "Великие имена России". Предлагать можно имена великих соотечественников, которые внесли значительный вклад в какую-либо отрасль жизни страны.
- Предложить свой вариант может любой житель региона, позвонив по телефону (846)337-25-77 или написав письмо на адрес электронной почты: ImenaRossiiSamara@mail.ru, - сообщают представители Общественной палаты Самарской области.
Трех претендентов на победу определят в ходе социологических опросов. Имя должно быть благозвучным, восприниматься на слух, не отталкивать иностранных граждан. Затем пройдет голосование по принципу один голос - один аэропорт - одно имя. Оно будет проводиться в соцсетях и на сайте ВеликиеИмена.рф.
Кстати, в программе "Городская среда" на радио "КП-Самара" слушатели уже высказались в пользу разных вараинтов. Одно из самых интересных предложений - присвоить Курумочу имя легендарного человека, работавшего в нашем городе Николая Кузнецова.
Что сказал Михаил Матвеев о переименовании аэропортов по всей России:
Мне кажется, хотят назвать аэропорт именем Владимира: Михаил Матвеев о присвоении "Курумочу" нового имени
А вот что думают самарские краеведы о Фрунзенском мосте и тех именах, которые ему могли бы присвоить:
Самарские краеведы: Фрунзенский мост может быть хлебным или Саратовским
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