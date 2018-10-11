В Самаре главбух продуктового магазина попалась на хищении 4,7 млн рублей

11 Окт. 20:23 2018-10-11T20:23:52+03:00

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Правоохранители Кировского района Самары завершили расследование уголовного дела в отношении главного бухгалтера одного из продуктовых магазинов, расположенного на проспекте Кирова. 45-летнюю женщину обвиняют в хищении более 4 миллионов рублей.

По версии следствия, самарчанка с января 2017 года по март 2018 года, находясь на своем рабочем месте, присвоила себе средства организации на общую сумму 4,7 миллионов рублей. Правоохранители полагают, что женщина похитила эти деньги не за раз, а в шесть приемов.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области, в ближайшее время не чистая на руку главбух предстанет перед судом. Уголовное дело, возбужденное в отношении женщины по факту 6 эпизодов мошенничества, совершенных с использованием служебного положения, в крупном и особо крупном размерах, уже направлено на рассмотрение в Кировский районный суд Самары.