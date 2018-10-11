Суд отправил под арест главу Госжилинспекции Самарской области

11 Окт. 22:38 2018-10-11T22:38:20+03:00

Изменить размер текста: A A

В четверг, 11 октября, в Самарском районном суде избиралась мера пресечения в отношении руководителя Государственной жилищной инспекции Самарской области Андрея Абриталина. Напомним, его подозревают в крупном мошенничестве с фиктивным работником.

По версии следствия, в феврале 2015 года глава областной ГЖИ принял на работу специалистом первой категории Южного управления жилищного надзора Владислава Потапова, однако работать этот человек там не собирался. Несмотря на это, несуществующему сотруднику исправно начислялась зарплата. За все это время ему перечислили 2,49 млн рублей. Правда, как полагают правоохранители, деньги за этого работника получал сам глава ГЖИ.

Как сообщили в суде, защита Андрея Абриталина настаивала на домашнем аресте, однако судья Александр Саломатин принял решение заключить его под стражу до 8 декабря.