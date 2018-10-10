Глава ГЖИ Андрей Абриталин стал фигурантом уголовного дела

10 Окт. 19:35 2018-10-10T19:35:33+03:00

В инспекцию сегодня приходили люди в погонах Фото: СОЦСЕТИ

Вероятно, чиновник от ЖКХ замешен в липовом приеме на работу сотрудника с хорошей зарплатой

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Сегодня журналистам «КП-Самара» стало известно, что фигурантом уголовного дела стал еще один высокий чиновник из сферы ЖКХ губернии. Как сообщил источник в правоохранительных органах, руководитель Государственной жилинспекции в Самарской области Андрей Абриталин попал в поле зрения силовиков в связи с расследованием другого крупного уголовного дела.

Вопросы возникли по эпизоду, имевшему место 2 февраля 2015 г. Руководитель областной ГЖИ принял на работу специалистом первой категории Южного управления жилищного надзора ГЖИ Владислава Потапова, однако этот человек реально работать в инспекции не собирался. Есть вероятность, что подписавший документы Андрей Абриталин был в курсе этих своеобразных для чиновника такого уровня обстоятельств. Естественно, лжесотрудник в табеле был отмечен «восьмерками» и «получал» приличную зарплату. За все это время Потапову перечислили 2,49 млн рублей.

- Сегодня в Государственной жилищной инспекции прошли обыски, были изъяты необходимые для следствия документы.

Если все эти сведенья найдут подтверждение, чиновнику грозит обвинение мошенничестве в особо крупном размере и в подделке документов.

Напомним, Андрей Абриталин возглавляет областную ГЖИ с 2013 года.

К слову, в начале августа задержали еще одного высокопоставленного подозреваемого - главу областного фонда капремонта Михаила Архипова.

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