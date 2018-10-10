Глава ГЖИ Андрей Абриталин стал фигурантом уголовного дела
Сегодня журналистам «КП-Самара» стало известно, что фигурантом уголовного дела стал еще один высокий чиновник из сферы ЖКХ губернии. Как сообщил источник в правоохранительных органах, руководитель Государственной жилинспекции в Самарской области Андрей Абриталин попал в поле зрения силовиков в связи с расследованием другого крупного уголовного дела.
Вопросы возникли по эпизоду, имевшему место 2 февраля 2015 г. Руководитель областной ГЖИ принял на работу специалистом первой категории Южного управления жилищного надзора ГЖИ Владислава Потапова, однако этот человек реально работать в инспекции не собирался. Есть вероятность, что подписавший документы Андрей Абриталин был в курсе этих своеобразных для чиновника такого уровня обстоятельств. Естественно, лжесотрудник в табеле был отмечен «восьмерками» и «получал» приличную зарплату. За все это время Потапову перечислили 2,49 млн рублей.
- Сегодня в Государственной жилищной инспекции прошли обыски, были изъяты необходимые для следствия документы.
Если все эти сведенья найдут подтверждение, чиновнику грозит обвинение мошенничестве в особо крупном размере и в подделке документов.
Напомним, Андрей Абриталин возглавляет областную ГЖИ с 2013 года.
К слову, в начале августа задержали еще одного высокопоставленного подозреваемого - главу областного фонда капремонта Михаила Архипова.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
"Кто-то хочет на мое место»: глава Фонда капремонта, которого арестовали на два месяца, отрицает вину" (подробности)
Брал "откаты" от подрядчиков: директор фонда капремонта может быть замешан в серии преступлений (подробности)
"Я ничего не брал, у меня жена беременная": глава фонда капремонта Михаил Архипов считает, что обвинения против него сфабрикованы (подробности)