На дачах под Тольятти при пожаре погиб пожилой мужчина

СЕГОДНЯ 11:20 2018-10-12T11:20:43+03:00

Изменить размер текста: A A

Вечером в четверг, 11 октября, в селе Верхнее Санчелеево в Ставропольской районе произошел серьезный пожар. Там в СНТ «Яблочко» на 8-ой улице загорелась кровля частного дома.

По данным ГУ МЧС по Самарской области, вызов на пульт дежурного поступил в 21:09. На тушение огня, который охватил территорию площадью 42 квадратных метров, выезжали 8 пожарных и 2 единицы техники. Потушить возгорание им удалось в 21:50. К сожалению, ЧП не обошлось без жертв. По предварительным данным, во время проведения аварийно-спасательных работ в доме было обнаружено тело 60-летнего мужчины.

В настоящее время причины гибели человека и пожара устанавливают специалисты.