2018-10-12T14:34:13+03:00
Общество

Самара стала партнером белорусского Могилева

Города будут сотрудничать в торгово-экономической, социально-культурной и гуманиторной сферах
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: администрация СамарыФото: администрация Самары
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Самара установила партнерские отношения с белорусским городом Могилевым. В четверг, 11 октября, глава столицы 63 региона Елена Лапушкина и председатель Могилевского горисполкома Владимир Цумарев в рамках V форума регионов Беларуси и России, в котором принимает участие самарская делегация во главе с губернатором Дмитрием Азаровым, подписали соответствующее соглашение. Теперь города будут сотрудничать между собой в торгово-экономической, социально-культурной и гуманиторной сферах.

Кроме того, стороны договорились расширить сотрудничество в области культуры, образования, спорта, взаимодействия между молодежными и общественными организациями. Также особое внимание будет уделено совместной работе в сфере торговли, строительства, транспорта, туризма, ЖКХ, малого и среднего бизнеса.

Отметим, что Могилев стал для Самары уже 26 городом-партнером, а также третьим белорусским городом-партнером после Гомеля и Витебска.

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