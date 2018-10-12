В Самаре водитель Hyundai сбил возле школы 11-летнюю девочку

СЕГОДНЯ 13:47 2018-10-12T13:47:57+03:00

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В пятницу, 12 октября, около 13:00 в Железнодорожном районе Самары произошло ДТП. Там на улице Мориса Тореза под колеса иномарки попала маленькая девочка, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По данным полицейских, 30-летний водитель автомобиля Hyundai, двигаясь со стороны улицы Мяги в направлении улицы Партизанской, в районе школы №76 сбил 11-летнюю девочку. Последняя пересекала проезжую часть в неположенном месте.

В результате случившегося школьница получила различные травмы и была доставлена в одну из городских больниц. В настоящее время сотрудники полиции проводят по факту ДТП проверку.