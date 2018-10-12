2018-10-12T19:45:54+03:00
Происшествия

Глава Госжилинспекции Самарской области арестован до 8 декабря

Его обвиняют в мошенничестве
Евгения ВАСИНА
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Фото: gzhi-samara.ruФото: gzhi-samara.ru
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В Самаре заключили по стражу руководителя Государственной жилищной инспекции Самарской области. Андрея Абриталина обвинили в мошенничестве. 11 октября Самарский районный суд принял решение о его заключении под стражу.

- В отношении Андрея Абриталина, занимающего должность руководителя Государственной жилищной инспекции Самарской области, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного статьей «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение», избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 8 декабря 2018 года, - сообщает пресс-служба Самарского районного суда.

Напомним, по версии следствия, Андрей Абриталин ещё в 2015 году принял на работу специалистом первой категории Южного управления жилищного надзора ГЖИ Владислава Потапова. Только вот реально работать в инспекции этот человек не собирался. Естественно, лжесотрудник в табеле был отмечен «восьмерками» и «получал» приличную зарплату. За все это время Потапову перечислили 2,49 млн рублей. Деньги на банковскую карту получал сам глава жилинспекции.

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