К пьяным футболистам ФК «Крылья Советов» применят жёсткие санкции

14 Окт. 15:44 2018-10-14T16:48:44+03:00

За пьяную езду Башкирова даже могут выгнать из клуба

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Руководство футбольного клуба «Крылья Советов» не оставило без внимания пьяный проступок полузащитника Евгения Башкирова. Председатель совета директоров клуба Дмитрий Шляхтин отметил, что за вождение в нетрезвом виде к игрокам будут применены самые строгие санкции.

- Юрист должны определить степень вины и вынести свое решение. Я не начальник юридического отдела, поэтому какими именно будут санкции сказать не могу. С этим нужно разбираться отдельно - сообщил Дмитрий Шляхтин корреспонденту «КП-Самара». - Санкции могут быть любыми вплоть до расторжения контракта.

Напомним, этой ночью самарский футболист Евгений Башкиров попался пьяным за рулем арендованного автомобиля. Около ресторана на Коммунистической его заметили активисты "Ночного патруля". По результатам проверки наличие алкоголя в крови футболиста превысил норму в три раза.

Есть информация, что накануне ночью отлично отдохнул не только Евгений Башкиров. Предположительно задержанный полузащитник веселился в компании трех одноклубников. Одного из них также задержали по подозрению в пьяном вождении.

- Сотрудниками полиции в Самаре, по информации Общественников, задержан мужчина 1995 года рождения, управляющий транспортным средством предположительно с признаками опьянения. Должностным лицом ГИБДД вынесено постановление о возбуждении административного дела по признакам правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.12.8 КоАП РФ, в рамках которой назначены предусмотренные законом экспертизы. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Действительно ли Георгий Тигиев сел за руль пьяным, должна определить экспертиза.

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