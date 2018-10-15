2018-10-15T12:15:11+03:00
Общество

Молодые самарские нефтяники встретились с министром энергетики РФ

Пообщаться с ним они могли на Молодежном дне Российской энергетической недели
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Молодые специалисты из Самары обсудили будущее энергетикиМолодые специалисты из Самары обсудили будущее энергетики
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Представители нефтяных предприятий из Самары побывали на крупном энергетическом форуме в Москве. Молодые профессионалы - призеры кустовых научно-технических конференций Роснефти – вместе с коллегами готовили проекты, направленные на модернизацию ТЭК на основе применения современных отечественных технологий для реализации в 2019 году. Работу молодых специалистов по использованию кинетической энергии признали лучшей по итогам всего Молодежного дня.

Также участники форума смогли встретиться с министром энергетики РФ Александром Новаком и обсудить возможности популяризации инженерных профессий и инженерного образования в России.

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