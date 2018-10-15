2018-10-15T12:27:32+03:00
Общество

В Самаре предложили протянуть метро до Крутых Ключей

Подземка значительно сократит жителям микрорайона время в пути до работы
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: дума СамарыФото: дума Самары
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Депутаты думы Самары озаботились развитием городского метрополитена. Напомним, изначально метро строили для сотрудников промышленных предприятий в Кировском районе, однако сейчас активно застраиваются удаленные районы, жителям которых также жизненно необходимо добираться за короткое время до работы и обратно.

По словам директора самарского метрополитена Сергея Шамина, в настоящее время в среднем за сутки подземным транспортом пользуются 46 тысяч человек, однако метро рассчитано на больший пассажирский поток.

- 30 лет назад вдоль улицы Ново-Садовой не было ничего, кроме дач и пионерских лагерей, а сейчас здесь раскинулись крупные жилые микрорайоны. А вот по линии метро Гагарина-Победа по-прежнему стоят хрущевки и частный сектор. Поэтому для того, чтобы увеличить наполняемость метрополитена и создавать нормальные условия по транспортной инфраструктуре для наших пассажиров, нужно либо осваивать новые территории, либо строить новые линии метро или жилье рядом с метро, - отметил Сергей Шамин.

Это мнение во время выездного совещания в самарский метрополитен поддержал и председатель гордумы Алексей Дегтев. Он отметил, что в первую очередь стоит дотянуть метро до микрорайона Крутые Ключи.

- Линия метро очень бы выручила жителей микрорайона. Ведь сейчас он предусматривает за собой только проживание. Подземка им необходима не просто ради поездок в историческую часть города на прогулки, но и для того, чтобы в короткие сроки добираться до работы, - сказал Алексей Дегтев.

Отметим, что тема продления метро до Крутых Ключей уже поднималась неоднократно. Однако пока самарские власти предпочитают развивать метро в исторической части города. В частности, до конца следующего года должны достроить станцию метро «Алабинская», а затем приступить к возведению станции «Самарская».

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