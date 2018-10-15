По делу о коррупции в самарском региональном фонде капремонта проведены новые обыски

15 Окт. 21:55 2018-10-15T21:58:09+03:00

Михаил Архипов не считает себя виновным Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

ФСБ по инициативе следствия нагрянули к спикеру Промышленного районного совета

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На минувшей неделе сотрудники УФСБ региона провели обыск у спикера Промышленного районного совета областной столицы Минахмета Халиуллова. Оперативное мероприятие проведено по инициативе Следственного комитета в рамках расследования дела братьев Архиповых, связанного с коррупцией в Самарском региональном фонде капремонта.

- Халиуллова проверяют на причастность к посредничеству при передаче взяток бывшему руководителю областного Фонда капитального ремонта Михаилу Архипову. Обыски проведены в офисе на улице Санфировой, где зарегистрированы компании сына спикера, и доме Халиуллова, - рассказал «КП-Самара» источник, знакомый с ситуацией.

Сейчас стражи порядка продолжают расследование и разбираются во всех обстоятельствах дела.

Напомним, Михаила Архипова и его родного брата Алексея подозревают в коммерческом подкупе и посредничестве в этом соответственно. Обоих задержали летом 2018 года. Сейчас мужчины находятся под арестом.

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