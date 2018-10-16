2018-10-16T06:51:08+03:00
Общество

В Самаре прошло первое заседание Совета по развитию добровольчества

Во время встречи обсудили перспективы развития добровольчества в Самарской области и вручили памятные медали волонтёрам
Евгения ВАСИНА
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В понедельник, 15 октября в здании правительства Самарской области состоялось первое заседание Совета по развитию добровольчества в регионе. Участие в заседании приняли представители НКО, власти, молодёжных организаций и Общественной палаты. Председателем Совета стал заместитель председательства Правительства Самарской области Александр Фетисов.

На первой встречи речь шла о развитии добровольчества в регионе. Вспомнили и успешный опыт самарских добровольцев во время проведения матчей ЧМ, в рамках заседания Александр Фетисов вручил несколько памятных наград активным волонтерам чемпионата.

Напомним, 2018 год в России объявлен Годом добровольца. Развитию этого направления в 2018 году уделяют особое внимание. Как сообщили в правительства, в Самарской области способствовать этому будет созданный Совет по развитию добровольчества.

В нашем регионе сейчас активно развивается серебряное волонтёрство и успешно реализуются многие общественные добровольческие инициативы.

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