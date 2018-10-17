В Самарской области водитель KIA сбил насмерть лося

СЕГОДНЯ 09:53 2018-10-17T09:53:31+03:00

В результате ДТП также пострадали женщина и ребенок

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Во вторник, 16 октября, примерно в 19:05 на трассе «М-5 «Урал» - Солнечная поляна - Ширяево» в Ставропольском районе произошло смертельное ДТП. Там под колесами корейского автомобиля погиб лось. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По информации сотрудников ГИБДД, 46-летний водитель автомобиля KIA Rio двигался со стороны села Ширяево в направлении трассы М-5. На 7 км 850 м прямо перед машиной на проезжую часть выскочил лось. Автомобилист не успел среагировать и сбил животное. От полученных травм лось скончался на месте. Его тушу полицейские передали начальнику национального парка «Самарская лука».

Также в результате ДТП пострадали два пассажира иномарки: 46-летняя женщина и 12-летний мальчик. Обоих пострадавших госпитализировали в ближайшую больницу. Сейчас полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося. По факту аварии проводится проверка.