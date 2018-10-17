2018-10-17T12:40:47+03:00
Происшествия

В Самаре гендиректору лаборатории судебной экспертизы дали условный срок за коммерческий подкуп

Женщина пыталась обогатиться на 380 тысяч рублей
Анастасия ФИЛАТОВА
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Женщине придется заплатить штраф в 1,5 миллиона рублейЖенщине придется заплатить штраф в 1,5 миллиона рублейФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самаре суд вынес приговор генеральному директору Поволжской лаборатории судебной экспертизы, которая обвинялась в крупном коммерческом подкупе.

Было установлено, что 20 декабря прошлого года женщина незаконно получила от гендиректора одной из организаций вознаграждение в 200 тысяч рублей и муляж денег в виде 180 тысяч рублей. За эти деньги она обещала не отзывать направленное в Арбитражный суд Самарской области заключение эксперта под надуманным ею предлогом. Сразу после получения денег руководителя лаборатории судебной экспертизы задержали сотрудники полиции.

Как сообщает пресс-служба СУ СК по Самарской области, суд признал женщину виновной и назначил ей наказание в виде лишения свободы на 5 лет условно с испытательным сроком на 5 лет и штраф в 1,5 млн рублей.

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