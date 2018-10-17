На проспекте Масленникова в Самаре временно перестанут ходить троллейбусы
Это связанно с аварийными работами
Общественный транспорт изменит свои маршрутыФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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С вечера 17 октября троллейбусы № 4, 15 и 19 перестанут ходить троллейбусы. О корректировке маршрутов общественного транспорта сообщают в пресс-службе мэрии Самары.
Изменения связаны с аварийными работами, которые проходят на проспекте. До их окончания троллейбусы маршрута № 19 будут следовать до станции метро «Московская», а № 4 и 15 поедут не по улице Мичурина, а по Московскому шоссе и улице Коммунистическая.
В департаменте транспорта Самары приносят извинения за неудобства для горожан и призывают их заранее планировать свой маршрут следования.