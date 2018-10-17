2018-10-17T17:31:32+03:00
Общество

На проспекте Масленникова в Самаре временно перестанут ходить троллейбусы

Это связанно с аварийными работами
Кирилл КАРИМОВ
Поделиться:
Общественный транспорт изменит свои маршрутыОбщественный транспорт изменит свои маршрутыФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

С вечера 17 октября троллейбусы № 4, 15 и 19 перестанут ходить троллейбусы. О корректировке маршрутов общественного транспорта сообщают в пресс-службе мэрии Самары.

Изменения связаны с аварийными работами, которые проходят на проспекте. До их окончания троллейбусы маршрута № 19 будут следовать до станции метро «Московская», а № 4 и 15 поедут не по улице Мичурина, а по Московскому шоссе и улице Коммунистическая.

В департаменте транспорта Самары приносят извинения за неудобства для горожан и призывают их заранее планировать свой маршрут следования.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На входе в тольяттинский колледж нашли окровавленного мужчину
Предварительная версия крушения самарского «Союза» будет обнародована уже в конце недели
Самарского бизнесмена Алексея Солдатова могут отправить в колонию на два года
Первый замминистра сельского хозяйства Самарской области ушел в отставку
В Самаре средняя стоимость «квадрата» снизилась до 47,6 тысяч рублей
Экс-директору СОФЖИ предъявили новое обвинение
В правительстве РФ не поддержали идею самарских депутатов о создании курилок в больницах
Ремонт еще не начали: появилось фото провала на Ново-Садовой в Самаре
В Самаре мотоциклист попал в больницу из-за водителя иномарки
За год цены на «вторичку» в Самаре выросли почти на 5,5%
В Самарской области зафиксировали экстремально высокую для октября температуру воздуха
В Тольятти мужчина попался на изготовлении патронов для пистолетов Макарова и Стечкина
Под Тольятти водитель УАЗа погиб после столкновения с мусоровозом
В Самаре гендиректору лаборатории судебной экспертизы дали условный срок за коммерческий подкуп
Тольяттинец отсудил у школы 52,5 тысячи рублей за упавшее на его «Приору» дерево
"Ростелеком" и Пенсионный фонд научит самарцев "серебряного возраста" видеообщению в интернете
Народным участковым Самарской области стал полицейский из Ставропольского района
В Самарской области сотрудника Росрыболовства поймали при получении взятки в 200 тысяч рублей
В Самаре собираются провести марш в защиту 31 статьи Конституции РФ
В Тольятти на балконе нашли повешенным молодого человека
В Самарской области у браконьеров нашли 450 кг осетра
В Самарской области водитель KIA сбил насмерть лося