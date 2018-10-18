2018-10-18T08:10:21+03:00
Спорт

ХК «Лада» не смог в гостях обыграть «Нефтяник

В этом матче тольяттинцы забили всего две шайбы и пропустили четыре
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: ХК "Лада"Фото: ХК "Лада"
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В среду, 17 октября, в Альметьевске прошел очередной матч ВХЛ – Кубок Шелкового пути между тольяттинским ХК «Лада» и местным «Нефтяником». Последний вот уже несколько лет является одним из лидеров чемпионата. К сожалению, обыграть «Нефтяник» тольяттинцам не удалось.

Счет в матче открыли хозяева. На 8 минуте шайбу в ворота «Лады» отправил Станислав Альшевский. А в конце первого периода он удвоил преимущество своей команды. На 26 минуте матча игрок «Нефтяника» Сергей Теряев довел счет до 3:0. В середине третьего периода вновь забили хозяева. Отличился Данила Цыганов.

Тольяттинцы смогли поразить ворота «Нефтяника» только в конце матча. Первую шайбу на 54 минуте забросил Семен Кизимов, а вторую буквально через минуту – Александр Тимирев. Игроки «Лады» смогли сократить счет, но все равно потерпели поражение – 4:2. Оно стало третьим в этом сезоне для тольяттинской команды.

Как сообщает пресс-служба ХК «Лада», следующим соперником тольяттинцев станет «Торос». Игра пройдет в Нефтекамске в пятницу, 19 октября.

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