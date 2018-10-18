Боксер из Самарской области завоевал «золото» первенства Европы

СЕГОДНЯ 13:56 2018-10-18T13:56:27+03:00

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В Анапе прошло первенство Европы по боксу среди юношей 15-16 лет. В соревнованиях приняли участие представители 31 страны. В составе сборной России выступал спортсмен из Сызрани Тимур Авдоян.

В ходе соревнований соперниками Тимура Авдояна были сильнейшие спортсмены из Англии, Македонии, Германии и Ирландии. В финале первенства он сразился с представителем Венгрии и одолел его. В итоге сызранец завоевал золотую медаль в весовой категории более 80 кг и стал лучшим боксером первенства Европы. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта Самарской области.

Тимур Авдоян является воспитанником спортивной школы олимпийского резерва «Ринг» и тренируется под руководством Виталия Хаджиониди. Отметим, что на этом турнире сборная России заняла первое общекомандное место. На ее счету 5 золотых, 2 серебряных и 3 бронзовых медали.