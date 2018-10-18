Дмитрий Азаров - о выборах спикера думы Тольятти: "Интересы Тольятти взяли верх над узкопартийными амбициями"

СЕГОДНЯ 14:17 2018-10-18T14:35:56+03:00

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Сегодня разрешилась затянувшаяся история с формированием руководства Думы Тольятти. Собравшиеся на заседание депутаты наконец-то избрали спикера, которым стал единоросс Николай Остудин, заместителей председателя и глав постоянных комиссий. В интервью «КП- Самара» губернатор Самарской области Дмитрий Азаров дал свою оценку произошедшему событию.

- Я поздравляю депутатов с началом настоящей работы. Все-таки мало избраться, надо начать работать в интересах жителей. Сегодня сделан первый серьезный шаг к совместной и конструктивной деятельности депутатов, представленных разными политическими партиями. Интересы Тольятти, ответственный подход и здравый смысл взяли верх над узкопартийными амбициями. Жители Тольятти доверили депутатам решение важнейших вопросов, связанных с развитием города. Теперь необходимо оправдать это доверие. Со своей стороны, как Глава региона, всегда нацелен на совместную, слаженную деятельность, помощь и содействие. Тольятти всегда был городом моего особого внимания, он будет таким и в дальнейшем, - сказал глава региона.