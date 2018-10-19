2018-10-19T17:42:45+03:00
Происшествия

«Это настоящее»: жители Самары нашли оружие в подъезде девятиэтажки

В ГУ МВД России по Самарской области эту информацию проверяют
Мария ШЕСТЕРИКОВА
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Оружие было завернуто в тканьОружие было завернуто в тканьФото: соцсети
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Жители одной из девятиэтажек Самары нашли в подъезде ружье. Об этом они написали в социальных сетях.

- Это было ружье, завернутое в тряпку с рядом лежащими патронами. Рядом стояла ещё какая-то коробка с пенопластом, - сообщила Юлиана Дмитриева.

Девушка сразу же вызвала полицию, скорую и МЧС. По словам очевидцев, сотрудники полиции сказали, что обнаружено настоящее оружие.

- Никогда не думала, что оружие можно так легко где-то найти, словно сходить в магазин за хлебом, - переживает Юлиана. – В целях безопасности будьте внимательны там, где вы находитесь. Если заметили что-то подозрительное, сразу обращайтесь в службу спасения.

В ГУ МВД России по Самарской области, комментариев пока не дают.

- Информация уточняется, - ответили в пресс-службе ведомства.

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