«Это настоящее»: жители Самары нашли оружие в подъезде девятиэтажки
Жители одной из девятиэтажек Самары нашли в подъезде ружье. Об этом они написали в социальных сетях.
- Это было ружье, завернутое в тряпку с рядом лежащими патронами. Рядом стояла ещё какая-то коробка с пенопластом, - сообщила Юлиана Дмитриева.
Девушка сразу же вызвала полицию, скорую и МЧС. По словам очевидцев, сотрудники полиции сказали, что обнаружено настоящее оружие.
- Никогда не думала, что оружие можно так легко где-то найти, словно сходить в магазин за хлебом, - переживает Юлиана. – В целях безопасности будьте внимательны там, где вы находитесь. Если заметили что-то подозрительное, сразу обращайтесь в службу спасения.
В ГУ МВД России по Самарской области, комментариев пока не дают.
- Информация уточняется, - ответили в пресс-службе ведомства.