В Самаре выбрали лучшие кофейни, рестораны и бары города
В Самаре впервые прошла премия «Ресторан года». В пятницу, 19 октября, в отеле Lotte состоялась торжественная церемония награждения победителей.
Дипломы и символ премии «Серебряная тарелка» вручались в пятнадцать номинациях:
* Ресторан с лучшей винной картой
* Лучший пивной ресторан
* Лучший бар
* Лучший мясной ресторан
* Лучший street food
* Лучшая кондитерская
* Городское кафе
* Лучшая кофейня
* Знатный пекарь
* Лучший сервис
* Лучшая региональная кухня
* Открытие года
* Ресторан при отеле
* Легендарное место
* Ресторан национальной кухни
У экспертного жюри был сложный выбор. Сначала из 149 ресторанов им нужно было выбрать 45 финалистов, а среди них уже победителей. Так, «Открытием года» стал ресторан «Мамука», а звание «Легендарного места», которое работает в Самаре, заслужил ресторан «Библиотека». В номинации «Лучшая кофейня» победа досталась уютному местечку на территории музея модерна, кофейне «White Cup».
- Нам показали и наши плюсы и минусы. Но мы только начинаем, работаем первый год. Будем развиваться дальше, развивать свой продукт, - рассказал совладелец и кофе-шеф «White Cup» Евгений Вахненко. - Опять же важен интерьер. Теперь у нас в нем появится Серебряная тарелочка. Поставим ее на почетном месте, рядом с ростером.
Кстати, в течение всего ЧМ-2018 работала отрытая студия радио «Комсомольская правда-Самара».
В этот раз Самарский филиал АО ИД «Комсомольская правда» также оказался в центре событий и вручил троим победителям премии свои подарки: дипломы и сертификаты на размещение в эфире и на сайте «Комсомольской правды-Самара».
- Премия «Ресторан года» в Самаре станет традиционной, - уверен президент ассоциации рестораторов Самары Алексей Бобков. - Она стала катализатором изменений мышления в головах представителей ресторанного бизнеса. Теперь они точно знают, что в них и в их развитии заинтересованы как люди из профессиональной сферы, так и на государственном уровне.