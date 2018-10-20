В Самаре выбрали лучшие кофейни, рестораны и бары города

СЕГОДНЯ 10:44 2018-10-20T10:46:28+03:00

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В Самаре впервые прошла премия «Ресторан года». В пятницу, 19 октября, в отеле Lotte состоялась торжественная церемония награждения победителей.

Дипломы и символ премии «Серебряная тарелка» вручались в пятнадцать номинациях:

* Ресторан с лучшей винной картой

* Лучший пивной ресторан

* Лучший бар

* Лучший мясной ресторан

* Лучший street food

* Лучшая кондитерская

* Городское кафе

* Лучшая кофейня

* Знатный пекарь

* Лучший сервис

* Лучшая региональная кухня

* Открытие года

* Ресторан при отеле

* Легендарное место

* Ресторан национальной кухни

У экспертного жюри был сложный выбор. Сначала из 149 ресторанов им нужно было выбрать 45 финалистов, а среди них уже победителей. Так, «Открытием года» стал ресторан «Мамука», а звание «Легендарного места», которое работает в Самаре, заслужил ресторан «Библиотека». В номинации «Лучшая кофейня» победа досталась уютному местечку на территории музея модерна, кофейне «White Cup».

- Нам показали и наши плюсы и минусы. Но мы только начинаем, работаем первый год. Будем развиваться дальше, развивать свой продукт, - рассказал совладелец и кофе-шеф «White Cup» Евгений Вахненко. - Опять же важен интерьер. Теперь у нас в нем появится Серебряная тарелочка. Поставим ее на почетном месте, рядом с ростером.

Кстати, в течение всего ЧМ-2018 работала отрытая студия радио «Комсомольская правда-Самара».

В этот раз Самарский филиал АО ИД «Комсомольская правда» также оказался в центре событий и вручил троим победителям премии свои подарки: дипломы и сертификаты на размещение в эфире и на сайте «Комсомольской правды-Самара».

- Премия «Ресторан года» в Самаре станет традиционной, - уверен президент ассоциации рестораторов Самары Алексей Бобков. - Она стала катализатором изменений мышления в головах представителей ресторанного бизнеса. Теперь они точно знают, что в них и в их развитии заинтересованы как люди из профессиональной сферы, так и на государственном уровне.