Очевидцы сняли на видео, как из провала на улице Мориса Тореза достают легковушку

СЕГОДНЯ 09:00 2018-10-21T09:59:06+03:00

Очевидцы сняли на видео, как «Дэу» достают из провала при помощи троса Фото: скриншот с видео

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В Самаре ночью в воскресенье, 21 октября, на перекрестке улиц Мориса Тореза и Мяги под асфальт провалилась лешковушка «Дэу». Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области, в провале оказались все четыре колеса автомобиля. К счастью, пострадавших нет.

Очевидцы сняли на видео, как «Дэу» достают из провала при помощи троса. Видео «КП-Самара» предоставили местные жители.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/674259" frameborder="0"></iframe> В Самаре под асфальт провалилась легковушка.ДТП произошло на пересечении улиц Мориса Тореза и Мяги

Подобные ДТП – уже типичные для Самары. В августе 2011 года под асфальт провалились сразу две машины – «Камаз» и «Лада Калина».

В октябре того же года в огромную глубокую лужу угодила машина такси. В салоне в тот момент был ребенок.

А в 2016 году на проспекте Ленина в областной столице сразу две машины ночью провалились в яму с кипятком.