Очевидцы сняли на видео, как из провала на улице Мориса Тореза достают легковушку
В Самаре ночью в воскресенье, 21 октября, на перекрестке улиц Мориса Тореза и Мяги под асфальт провалилась лешковушка «Дэу». Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области, в провале оказались все четыре колеса автомобиля. К счастью, пострадавших нет.
Очевидцы сняли на видео, как «Дэу» достают из провала при помощи троса. Видео «КП-Самара» предоставили местные жители.
В Самаре под асфальт провалилась легковушка.ДТП произошло на пересечении улиц Мориса Тореза и Мяги
Подобные ДТП – уже типичные для Самары. В августе 2011 года под асфальт провалились сразу две машины – «Камаз» и «Лада Калина».
В октябре того же года в огромную глубокую лужу угодила машина такси. В салоне в тот момент был ребенок.
А в 2016 году на проспекте Ленина в областной столице сразу две машины ночью провалились в яму с кипятком.