В Самаре на Московском шоссе в ДТП с автобусом пострадали три женщины

СЕГОДНЯ 14:40 2018-10-21T14:40:20+03:00

Изменить размер текста: A A

В Самаре вечером в пятницу, 19 октября, произошло ДТП с участием общественного транспорта. В районе 18:30 на Московском шоссе водитель «Тойоты Короллы» врезался в автобус ЛИаЗ, который ехал по маршруту №1. В результате ДТП пострадали 3 человека – 76-ти и 46-летние женщины и 18-летняя девушка. Всех троих отвезли в больницу, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Авария произошла из-за того, что водитель иномарки, который ехал от улицы Советской Армии к улице Потапова, в какой-то момент решил повернуть направо, но крайнюю полосу не занял.

На месте работали сотрудники ГИБДД и медики «скорой помощи».