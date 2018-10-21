В Самаре на Московском шоссе в ДТП с автобусом пострадали три женщины
Спровоцировал аварию водитель «Тойоты Короллы», который решил повернуть направо, но не занял крайнюю полосу
Пострадавших доставили в больницуФото: Архив "КП"
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В Самаре вечером в пятницу, 19 октября, произошло ДТП с участием общественного транспорта. В районе 18:30 на Московском шоссе водитель «Тойоты Короллы» врезался в автобус ЛИаЗ, который ехал по маршруту №1. В результате ДТП пострадали 3 человека – 76-ти и 46-летние женщины и 18-летняя девушка. Всех троих отвезли в больницу, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
Авария произошла из-за того, что водитель иномарки, который ехал от улицы Советской Армии к улице Потапова, в какой-то момент решил повернуть направо, но крайнюю полосу не занял.
На месте работали сотрудники ГИБДД и медики «скорой помощи».