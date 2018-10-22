2018-10-22T07:56:33+03:00
Происшествия

В Самаре муж-водитель убил жену-кондуктора и лег спать

Утром он поспешил в полицию с рассказом о бурной ночи
Ольга АФАНАСЬЕВА
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В Самаре мужа будут судить за убийство женыВ Самаре мужа будут судить за убийство жены
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В Самаре полицейские задержали мужчину, который сам явился в участок. Оказалось, что ночью он убил свою жену, но проступок осознал уже утром. 50-летний самарец работал водителем автобуса в одной из самарских компаний. Его жена там же трудилась кондуктором. Вечером парочка любила выпить, посиделки часто заканчивались ссорой.

- Этим вечером мужчина, видимо, не сдержал себя: в очередной ссоре он начала бить жену кулаками и ногами по голове и туловищу. Потом он ушел спать. Утром, увидев, что натворил, мужчина вызвал полицию, - объяснили в ГУ МВД РФ по Самарской области.

Это первый раз, когда мужчина попал в поле зрения полиции. Теперь ему предстоит по закону ответить за свое преступление. Ему грозит максимальное наказание - лишение свободы до 15 лет.

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