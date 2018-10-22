В Самаре мужчина трубой забил до смерти спящего в вагоне иностранца

СЕГОДНЯ 15:32 2018-10-22T15:32:54+03:00

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В Самаре правоохранители расследуют убийство 41-летнего уроженца Казахстана. Труп мужчины был найден 12 октября в пассажирском вагоне, который находился на отстое на 6 пути Северного парка станции Самара.

Как показала экспертиза, мужчина скончался от перелома костей черепа с кровоизлиянием в мозг. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Установить личность преступника правоохранителям удалось в течение трех суток. Им оказался 48-летний уроженец Кинеля, который ранее был судим за совершение подобного тяжкого преступления.

По версии следствия, в ночь на 12 октября подозреваемый решил подыскать себе ночлег на железнодорожной станции. Обойдя несколько вагонов, он нашел открытый и зашел туда. При этом он прихватил с собой металлическую трубу, якобы для самообороны. В одном из купе мужчина нашел спящего человека, когда тот пошевелился, он не менее двух раз ударил его трубой по голове и покинул вагон, прихватив с собой чужие деньги и коробку с вином.

Как сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры, на днях суд избрал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражей. В настоящее время правоохранители продолжают разбираться во всех обстоятельствах происшествия.