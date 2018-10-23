В ПСО "Казань" так и не расплатились с долгами "Самара Арены" за электричество

СЕГОДНЯ 07:38 2018-10-23T07:39:14+03:00

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ПСО "Казань" не торопится расплачиваться с долгами за электричество на "Самара Арене". На данный момент компания недоплатила 13 млн рублей, последний транш поступил в сентябре, тогда подрядчик строительства самарского стадиона перевел 2 млн рублей в адрес "Самараэнерго".

- До октября 2018 года все долги должны быть погашены по графику, - сообщили тогда в Самараэнерго. Но сейчас, по данным компании, деньги не поступили. Инициированы обращения в судебные органы, возможно, снова

Напомним, что свет уже отключали прямо перед матчем с "Анжи" 1 сентября. Тогда поклонники футбола волновались, что игру придется перенести на "Металлург". А только недавно в соцсетях самарцы недоумевали, зачем около "Самара Арены" жгут так много электричества: по вечерам горят все столбы последней мили и много фонарей.

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