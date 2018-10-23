Приставы из-за долгов закрыли выезд за границу 38,5 тысячам самарцев

СЕГОДНЯ 15:58 2018-10-23T16:01:52+03:00

Долги в 30 тысяч рублей и больше не выпустили из страны 38,5 самарцев Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

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Судебные приставы Самарской области вынесли более 56,7 тысяч постановлений о запрете должникам выезжать за пределы страны. В их число попали и почти 13 тысяч должников по алиментам. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Самарской области.

Как отмечают в ведомстве, данная мера позволила ускорить выплату долгов. К настоящему времени приставы смогли «выбить» с должников почти 12 миллионов рублей. В итоге число злостных неплательщиков значительно сократилось. Сейчас полететь отдыхать на заграничный курорт не могут себе позволить 38,5 тысяч человек, в том числе 7,5 тысяч алиментщиков.

Напомним, что выезд за пределы страны ограничивается в том случае, если долг вырос до 30 тысяч рублей. А вот для алиментщиков «невыездной порог» значительно меньше. Для этой категории людей заграница закрывается при долге в 10 тысяч рублей.