В Самаре 18-летний торговец информацию о наркотиках находил в интернете
Все 17 тайников с зельем оказались рассекречны
18-летний подсудимый пытался заложить зелье в 17 тайниковФото: из архива "КП"
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«Закладчик» - неудачник предстанет перед судом Железнодорожного района города. О том, где прячут 17 пакетиков с синтетическим наркотиком, содержащим производное №-метилэфедрона он узнавал в интернете. Каждый из пакетиков содержал 0,17-0,44 г вредоносного вещества.
Чтобы сбыть этот "товар" 18-летний торговец -неудачник разложил часть свертков в тайники в Железнодорожном районе. Но ему не повезло – самопальные тайники разоблачили полицейские.