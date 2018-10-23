2018-10-23T21:05:19+03:00
Происшествия

В Самаре 18-летний торговец информацию о наркотиках находил в интернете

Все 17 тайников с зельем оказались рассекречны
Майя БРОД
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18-летний подсудимый пытался заложить зелье в 17 тайников18-летний подсудимый пытался заложить зелье в 17 тайниковФото: из архива "КП"
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«Закладчик» - неудачник предстанет перед судом Железнодорожного района города. О том, где прячут 17 пакетиков с синтетическим наркотиком, содержащим производное №-метилэфедрона он узнавал в интернете. Каждый из пакетиков содержал 0,17-0,44 г вредоносного вещества.

Чтобы сбыть этот "товар" 18-летний торговец -неудачник разложил часть свертков в тайники в Железнодорожном районе. Но ему не повезло – самопальные тайники разоблачили полицейские.

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