2018-10-23T21:45:20+03:00
Общество

В Самаре два здания заберут у чиновников и отдадут детям под садики

В 2019 году должны появиться 5000 мест в детсадах
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Дмитрий Азаров пообещал региону новые детсадыДмитрий Азаров пообещал региону новые детсады
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До конца года два здания в Самаре, в которых сейчас сидят чиновники, отдадут под детские сады. Всего же до конца 2019 года в регионе должны появиться 5000 новых мест в садиках, в том числе более 600 - для ясельных групп.

- Мы планомерно выполняем поручение президента нашей страны, который поставил задачу - в течение трех лет обеспечить местами в ясельных группах всех желающих, - отметил во время эфира на ТВ губернатор Дмитрий Азаров.

В одном из новых районов на выезде из города построят школу на тысячу мест. По словам Дмитрий Азарова здесь, в "Новой Самаре", были проблемы с оформлением земельного участка. Этот участок был передан из федеральной собственности в муниципальную, влапсти обещают ускорить его оформление.

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