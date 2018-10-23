В Самаре два здания заберут у чиновников и отдадут детям под садики

23 Окт. 21:45 2018-10-23T21:45:20+03:00

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До конца года два здания в Самаре, в которых сейчас сидят чиновники, отдадут под детские сады. Всего же до конца 2019 года в регионе должны появиться 5000 новых мест в садиках, в том числе более 600 - для ясельных групп.

- Мы планомерно выполняем поручение президента нашей страны, который поставил задачу - в течение трех лет обеспечить местами в ясельных группах всех желающих, - отметил во время эфира на ТВ губернатор Дмитрий Азаров.

В одном из новых районов на выезде из города построят школу на тысячу мест. По словам Дмитрий Азарова здесь, в "Новой Самаре", были проблемы с оформлением земельного участка. Этот участок был передан из федеральной собственности в муниципальную, влапсти обещают ускорить его оформление.