В Самарскую область привезли вторую партию вакцин от гриппа для детей

СЕГОДНЯ 14:22 2018-10-24T14:22:49+03:00

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В среду, 24 октября, в Самарскую область досрочно доставили вторую партию вакцины от гриппа для детей. Всего в регион привезли 266 379 доз.

Как рассказали в министерстве здравоохранения Самарской области, в ближайшее время вакцины развезут по поликлиникам губернии. Что касается вакцин для взрослых, то их поставка ожидается в начале следующей недели. В регион поступят еще 614 350 доз.

- Жителей области обязательно проинформируем и пригласим на вакцинацию, - отметили представители минздрава.

Напомним, что первые вакцины от гриппа начали привозить в Самарскую область в августе, но в последнее время жители стали жаловаться, что не могут сделать прививку — все вакцины закончились. Самарцы сообщили об этом губернатору Дмитрию Азарову в эфире телеканала «Россия24», и он пообещал в короткие сроки разобраться с этим вопросом.