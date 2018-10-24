"В здании бомба, у ученика 9 класса - пистолет!": В Самаре неизвестный "заминировал" школу на Теннисной

СЕГОДНЯ 16:48 2018-10-24T16:53:12+03:00

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Стали известны подробности эвакуации школы № 89 на улице Теннисной в областной столице утром 22 октября. Как оказалось, кто-то позвонил на рабочий телефон директора учреждения и сообщил, что всем находящимся в здании грозит опасность.

- Неизвестный заявил: "В школе бомба, а у ученика 9 класса пистолет". Номер мобильного, с которого совершен вызов, зарегистрирован на подростка из Москвы. Но пока не установлено, он ли звонил, - сообщил корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" собственный источник.

На месте происшествия работали все оперативные службы. Из здания эвакуировали 150 детей и 11 преподавателей. ОМОН Росгвардии обследовал помещение и взрывных веществ не обнаружил.

По факту заведомо ложного сообщения об акте терроризма возбуждено уголовное дело. Сейчас правоохранители продолжают расследование. Обвинения пока никому не предъявлены.